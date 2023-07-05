В Узбекистане в будущем году изменится система поступления в вузы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в будущем году изменится система поступления в вузы. Теперь она будет работать по принципу «сначала тестирование, затем выбор вуза», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

В частности, начиная с 2024/25 учебного года абитуриентам будет предоставлена возможность выбора вуза, направления и формы обучения на основании баллов, полученных в результате тестирования. То есть сначала узбекистанцы будут сдавать тестовые экзамены, а затем на основании полученных баллов, выбирать вузы.

Кроме того, с этого же времени при поступлении в государственные вузы будут учитываться сертификаты, полученные по результатам международных экзаменов по общеобразовательным предметам.

Еще один важный момент – с 2023/2024 учебного года в два раза увеличится прием на образовательные программы колледжей и техникумов на основе государственных грантов. Также будет отменен этап предварительного отбора на основе письменного экзамена для приема учащихся в академические лицеи.