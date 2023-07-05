Сын депутата парламента Казахстана получил 15 суток за побег из воинской части

Нурасыл Болат

CentralAsia (KZ) - Проходящий службу в армии сын депутата Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Даулета Турлыханова Нурасыл Болат арестован на 15 суток за то, что не подчинился приказу командира и самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу судов города Алматы.

Уточняется, что решение вынес Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы, который признал рядового Б. виновным по части 6 статьи 652 («Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы») КоАП.

По данным следствия, 2 июля военнослужащий после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона должен был в соответствии с приказом командира проследовать в воинскую часть. Однако Болат отказался выполнять приказ и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции. На следующий день военная полиция задержала сбежавшего в «самоволку» солдата и доставила к месту несения службы.

Поступок сына депутата прокомментировал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, назвав инцидент «пробелами воспитания».

«В соответствии с решением органов военного преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку. Еще раз хотел бы сказать: армия — это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции. А это пробелы воспитания», — цитирует главу ведомства КазТАГ.

Ситуацию с Болатом прокомментировал и его отец — депутат Турлыханов. Он попросил не раздувать тему вокруг его сына, так как информационные атаки оказывают на него колоссальное психологическое давление. Побег в «самоволку» мажилисмен объяснил тем, что парень влюблен и отлучился ради встречи с девушкой.

Турлыханов также упомянул о другом инциденте, связанном с его сыном, и заявил, что ведется следствие и «все будет решаться в рамках закона».

Депутат имел в виду ЧП, случившееся в феврале этого года. Тогда на улице Болат напал на юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова, пытавшихся успокоить военнослужащего, избивавшего девушку. Сын депутата нанес алматинцам травмы, после чего полиция возбудила в его отношении дело о хулиганстве. В свою очередь, военное руководство отправило провинившегося на гауптвахту.

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