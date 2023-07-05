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Шавкат Мирзиёев высказался о сожжении Корана в Швеции
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Предыстория: Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)

CentralAsia (UZ) -  Действующий президент Узбекистана, кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с избирателями Ташкента назвал сожжение Корана в Швеции злодеянием и решительно осудил этот акт, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.

«Мы абсолютно против любых форм радикализма и экстремизма, проявляющих неуважение к религиозным ценностям разных наций и народов. В частности, мы решительно осуждаем злодеяние, совершенное недавно в Швеции, в форме сожжения священного Корана.

Нельзя допускать подобных случаев, оскорбляющих религию и благородные чувства миллионов людей на земле», – сказал Мирзиёев.

На прошлой неделе, в день празднования Курбан хайита, полиция Швеции разрешила активистам провести акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия — 37-летний выходец из Ирака Салван Момика — сжёг перед мечетью несколько страниц Корана.

29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей протест и осудив акцию с сожжением Корана. Посол Швеции был вызван и в МИД Иордании. В тот же день в столице Ирака Багдаде прошли протесты. Манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции. Протесты также прошли в других странах, в том числе Пакистане.

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