Полюбуйтесь на «Прекрасную страну Монголию»

CentralAsia (MNG) - Монгольский Большой театр национальных искусств начал проведение концерта «Прекрасная страна Монголия» для иностранных и местных туристов в связи с объявлением правительства «Годы посещения Монголии».

«Сердечно приглашаем вас очароваться и погрузиться в звучные тона и мелодии, зародившиеся в Хуннской империи, на концерте «Прекрасная страна Монголия», где оживают мелодии и танцы, когда-то игравшиеся во Дворцах Великих монгольских ханов. Пусть мощные умиротворяющие мелодии и грациозные движения, успокаивающие безмятежный мир, радуют ваш взор и слух», — рассказали артисты концерта.

Монгольский симфонический оркестр, Ансамбль танца имени Народного артиста Монголии, лауреата Государственной премии Сэвжида Цэрэндулам вместе с артистами, удостоенными престижных наград легендарного исполнителя монгольской протяжной песни, певицы Норовбанзад Намжил, Героя Труда Монголии, Народного артиста Монголии и лауреат Государственной премии примут участие в концерте.

Концерт «Красивая страна Монголия» проходит каждый день в 17:00 в Государственном академическом театре оперы и балета.

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