Сотни людей покидают дома после наводнения в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Сотни людей в столице Монголии покинули свои дома из-за сильного затопления подвальных квартир, и в среду власти объявили в городе режим повышенной готовности.

Многие районы Азии пострадали от экстремальных погодных условий, которые, по словам ученых, усугубились изменением климата: с понедельника в Китае от проливных дождей погибло более десятка человек.

В традиционно засушливом Улан-Баторе на этой неделе проливные дожди разлили реки, затопили подвальные квартиры и застряли автомобили.

Жители района Баянзурх, проживающие у реки Сэлбэ, рассказали, что с раннего утра они работали над увеличением высоты местной плотины и сдерживанием подъема воды, вызванного сильным дождем.

«Наши соседи начали приносить грязь и камни из других мест, чтобы добавить больше слоев на плотину в 3 часа ночи», — сказал 40-летний житель одного из наиболее пострадавших районов, назвавшийся Дэлгэрсайханом.

«Вчера в час ночи уровень реки достиг дамбы, поэтому мы работали всю ночь и сумели предотвратить затопление нашей квартиры», — добавил он.

Электричество также было отключено в некоторых зданиях в качестве меры предосторожности, и ряд дорог в столице был закрыт.

По данным метеорологического агентства страны, дождь будет продолжаться еще два дня.

В среду правительство объявило в Улан-Баторе «повышенную готовность», а премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай приказал принять в ответ «необходимые меры».

Монголия традиционно холодная и сухая, а годовое количество осадков колеблется от 50 до 400 миллиметров, в результате чего столичная инфраструктура, включая канализационную систему, плохо приспособлена к длительным проливным дождям.

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