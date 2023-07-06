В Улан-Баторе состоялись 2-е межмидовские консультации между Монголией и Сингапуром

CentralAsia (MNG) - 5 июля в Улан-Баторе между Министерствами иностранных дел Монголии и Сингапура прошли вторые консультации.

Заседание проходило под председательством вице-министра иностранных дел Монголии Амартувшина Гомбосурэн и постоянного заместителя секретаря Министерства иностранных дел Республики Сингапур Нг Тэк Хеана.

Стороны обсудили вопросы укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, активизации политического диалога, расширения и развития взаимовыгодного сотрудничества в торговлой, инвестиционной, экономической и других сферах.

Оценив текущее состояние монголо-сингапурских отношений и сотрудничества, стороны обсудили расширение связей в области политики, торговли, экономики, транспорта, электронного развития, культуры, образования и туризма, а также поддержание тесного сотрудничества на международной и региональной аренах. Подробный обмен мнениями был сосредоточен на внедрении лучших сингапурских практик в Монголии в таких областях, как единый сберегательный фонд, реформа государственной службы, развитие электронного правительства, укрепление кадрового потенциала, расширение сотрудничества, совместное преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19 и геополитической ситуацией, а также развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Стороны приветствовали реализацию вопросов, которые были согласованы в ходе официального визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Республику Сингапур 6-9 июля 2022 года, и договорились оказывать поддержку соответствующим ведомствам.

Стороны отметили, что Монголия и Республика Сингапур активно сотрудничают в рамках ООН и других международных организаций, и выразили желание углублять сотрудничество в этой сфере в будущем.

Также, стороны отметили важность активного взаимодействия с международным сообществом для содействия глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, опустыниванием и защите окружающей среды.

источник: МИД Монголии

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