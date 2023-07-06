Монголия намерена заработать $1 млрд на туристическом секторе

CentralAsia (MNG) - По сообщению Министерства окружающей среды и туризма, Монголия приняла в общей сложности 339 517 иностранных туристов в первой половине этого года, что на 75,7% больше, чем в прошлом году.

Россия, Китай и Южная Корея были крупнейшими источниками туристических прибытий в Монголию в период с января по июнь.

Правительство Монголии принимает меры по возрождению пострадавшего от пандемии туристического сектора. В январе 34 страны получили безвизовый въезд в Монголию в туристических целях, в результате чего число безвизовых стран увеличилось до 61.

Монголия также объявила 2023–2025 годы «Годами посещения Монголии» для развития туризма.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора, ориентированного на экспорт. Развитие туризма рассматривается как наиболее жизнеспособный способ диверсификации экономики.

Страна поставила перед собой цель принять один миллион иностранных туристов и заработать один миллиард долларов США на туризме в ближайшие годы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения