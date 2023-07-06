Монгольские лидеры приглашают китайских туристов посетить страну

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Хурэлбаатар Чимэд приветствовал подписание 25 соглашений и Меморандума о взаимопонимании на сумму более 2 миллиардов долларов США в беседе с CGTN после Китайско-монгольского экономического и торгового сотрудничества, состоявшегося в Пекине.

В форуме приняли участие более 300 китайских предприятий и 100 монгольских компаний, в ходе которого премьер-министр Монголии Л.Оюн-Эрдэнэ отпраздновал свой день рождения вместе с предпринимателями. Посетившие Монголию лидеры также пригласили китайских туристов посетить их страну.

«В июле в Монголии пройдет экономический форум», — сказал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, призвав китайцев посетить Монголию в следующем месяце, когда начнется фестиваль Наадам, чтобы туристы могли познакомиться с фестивалем и насладиться природными пейзажами.

Монголия объявила период с 2023 по 2025 год «Годами посещения Монголии» под официальным девизом «Добро пожаловать в Монголию», целью которого является диверсификация и развитие экономики за счет туризма. В рамках кампании страна намерена принять 400 000 туристов из Китая.

Страна предложила 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая.

Официальные данные показывают, что торговля между Китаем и Монголией через порт Ганцмод, крупнейший автодорожный порт между Китаем и Монголией, продолжала расти в первом квартале 2023 года.

Порт Ганцмод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в первом квартале 2023 года обработал почти 8 миллионов тонн грузов, что более чем в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным администрации порта в апреле.

Среди них объем импорта угля составил 7,68 млн тонн, увеличившись на 525,4% в годовом исчислении, а импорт рафинированного медного порошка вырос на 12,2% в годовом исчислении до 201,2 тыс. тонн.

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