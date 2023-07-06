Садыр Жапаров 9-11 июля посетит Монголию с госвизитом. Последний раз президент Кыргызстана посещал страну 21 год назад

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха президент Кыргызстана Садыр Жапаров с 9 по 11 июля посетит Монголию с государственным визитом. Об этом в среду сообщила пресс-служба монгольского президента.

Глава Монголии посетил с официальным визитом Кыргызстан в 2019 году. Последний раз президент Кыргызстана посещал Монголию 21 год назад, в то время это был Аскар Акаев.

Главы двух государств обсудят пути дальнейшего развития отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, имеющими глубокие исторические и культурные связи, стимулирование диалога, укрепление взаимного доверия и правовой базы двусторонних отношений.

В соответствии с политикой Монголии по активному развитию отношений и сотрудничества со странами Центральной Азии визит считается важным для обогащения отношений между двумя странами экономическим содержанием, а также для продвижения развития сотрудничества в области транспорта, логистики, сельское хозяйство, легкая промышленность и туризм.

В ходе визита главы государств двух стран проведут официальные переговоры, а президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретится с председателем Великого Государственного Хурала Занданшатаром Гомбоявом и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Ожидается, что на официальных переговорах и встречах стороны обсудят укрепление отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, государствами, имеющими глубокие исторические и культурные связи в регионе Центральной Азии, содействие диалогу, укрепление взаимного доверия и правовой базы, отношений и активизации регионального и многостороннего сотрудничества.

Президент Кыргызстана в качестве почетного гостя примет участие в церемонии открытия национального фестиваля Наадам и других торжествах.

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