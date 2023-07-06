Зеленский заявил о желании начать контрнаступление «намного раньше»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. По его словам, он высказывал свою позицию в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался получить для этого вооружения.

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке… Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее»,— заявил он CNN.

Украинский лидер добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к «замедлению» контрнаступления.

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи»,— объяснил он.

Зеленский добавил, что на некоторых направлениях украинские войска не могут «даже подумать о начале» наступательных действий, потому что у них нет необходимого оружия.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что пока идет контрнаступление, главный удар еще впереди.