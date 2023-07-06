В Монголии прошла церемония закладки фундамента финансируемого Китаем проекта железнодорожного подземного перехода

CentralAsia (MNG) - В среду в районе Сонгинохайрхан Улан-Батора состоялась церемония закладки первого камня проекта железнодорожного подземного перехода, финансируемого Китаем.

На церемонии присутствовали официальные лица из Китая и Монголии, а также работники проекта.

Ожидается, что время в пути по пересеченной железной дороге сократится примерно на 40 процентов, что упростит городской транспорт.

Ожидается, что проект продлится 26 месяцев, при этом строительство займет примерно две трети времени. Работы включают в себя подготовку земляного полотна, устройство дорожного покрытия, установку водопропускных труб, обеспечение безопасности движения и перемещение трубопроводов.

В Улан-Баторе с более чем 640 000 автомобилей проживает почти половина 3,4-миллионного населения Монголии. Рост населения и экономики привели к серьезным пробкам на дорогах.

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