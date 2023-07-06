С начала года Казахстан поставил Узбекистану 48,6 тысячи тонн российской нефти

CentralAsia (KZ) - За первые два квартала 2023 года Казахстан поставил Узбекистану 48,6 тысячи тонн российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба компании «КазТрансОйл».

В первом квартале было отгружено 10,7 тысячи тонн, во втором — 37,9 тысячи тонн.

Транспортировка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов «КазТрансОйла».

В компании напомнили, что такая перекачка российской нефти в Узбекистан была начата в 2017 году. Тогда объем транзита составил 67,9 тысячи тонн, в 2018 году — 36 тысяч тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

«КазТрансОйл» — национальный оператор нефтепроводов Казахстана. 90% простых акций компании принадлежат АО «КазМунайГаз», оставшиеся 10% простых акций минус 1 акция находятся под контролем миноритарных акционеров. «КазТрансОйл» оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт. Общая протяженность магистральных нефтепроводов «КазТрансОйла» составляет почти 5,4 тысячи километров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения