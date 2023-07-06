МВД Франции: беспорядки прекращены, задержаны свыше 4 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что беспорядки прекращены на всей территории страны. Он оценивает ситуацию в стране как «спокойную», но призывает продолжать наблюдать за ней.

По его словам, в ходе беспорядков были задержаны 4 тыс. человек, их средний возраст — 17 лет. «Около 10% не имеют французского гражданства, 60% ранее не были известны полиции»,— сказал Дарманен на слушаниях в Сенате

По данным телеканала BFMTV, по меньшей мере 380 участников беспорядков во Франции заключены под стражу. Остальные ожидают судебных решений.

По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов: 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего жителя Нантера Нахеля.