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Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения в Хорезме. Фото

CentralAsia (UZ) -  Военнослужащие специальных подразделений Министерств обороны Узбекистана и Казахстана прошли тренинги на полигоне «Янгиарык» в Хорезмской области, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

«Согласно программе учебного курса, который длился несколько дней, военнослужащие двух стран научились разжигать огонь и находить воду в пустыне, готовить оружие и ловушки для охоты из подручных средств, создавать условия для маскировки частей и размещении личного состава в пустыне. Кроме того, были проведены занятия по изготовлению самодельных медицинских принадлежностей и оказанию медицинской помощи раненым», — говорится в сообщении.

По окончании курса подразделения провели несколько километров разведывательно-поисковых работ и отработали преодоление водных преград. Было отработано также применение боевого оружия, защита друг друга в ближнем бою, вывод раненых с поля боя и оказание им медицинской помощи.

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