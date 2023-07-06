В Казахстане завершился ремонт энергоблока на МАЭК

CentralAsia (KZ) - В Казахстане завершен ремонт энергоблока №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината. В 05:51 6 июля энергоблок включили в работу, сообщила пресс-служба акима области.

Работы по ремонту энергоблока шли круглосуточные с вечера 4 июля.

«Специалисты МАЭК предотвратили серьёзные повреждения оборудования энергоблока и не допустили ограничений по электроснабжению бытовым потребителям областного центра и населённых пунктов Мангистауской области. Ремонт проводили по графику, но завершили несколькими часами раньше запланированного срока», – добавили в акимате.

3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» из-за резкого увеличения подпитки на котле. В результате промышленные предприятия в Мангистауской и Атырауской областях приостановили свою работу.

По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева о критическом состоянии МАЭК было известно.

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