Лукашенко: Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнера» не в Белоруссии

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» вернулся из его страны в Россию. По его словам, Пригожин был в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Белоруссии его нет»,— сказал белорусский президент.

Лукашенко отметил, что не видит рисков от размещения бойцов в его республике. «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован»,— подчеркнул президент.

Бойцы ЧВК «Вагнер», по словам Лукашенко, уехали в свои постоянные лагеря.

«Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания «Вагнер» и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК «Вагнер» - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся»,— отметил Лукашенко.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался «свергать режим».

В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин «уйдет» в Беларусь, а дело против него прекратят. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Белоруссию; находился ли в нем бизнесмен — неизвестно.