Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день вопрос размещения и передислокации частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии еще не решен. Так ситуацию прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что это зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев.

«Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время», - сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на территории республики, добавив, что его не волнует и не беспокоит размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в республике. По его словам, военные будут размещены под определенные условия. «Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», — подчеркнул он. Лукашенко также заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сейчас не находится на территории республики.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался «свергать режим».

В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин «уйдет» в Беларусь, а дело против него прекратят. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Белоруссию; находился ли в нем бизнесмен — неизвестно.