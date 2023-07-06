Монгольский национальный музей и Кембриджский университет представят совместную выставку «Традиционный шаманизм, медицина и развивающаяся культура»

CentralAsia (MNG) - В марте 2023 года Монгольский национальный музей подписал меморандум о взаимопонимании с Центром внутренней Азии и монголоведения факультета социальной и культурной антропологии Кембриджского университета для укрепления сотрудничества в области исследований и внешних связей музея.

Меморандум о сотрудничестве подписали г-жа Жаргал Лодойхуу, директор Национального музея, и доктор Дэвид Снийт (Dr David Sneath), представляющий Кембриджский университет.

Руководитель Центра внутренней Азии и монголоведения факультета социальной и культурной антропологии Кембриджского университета доктор, профессор Дэвид Снийт посетил Национальный музей Монголии в ходе, которого встретился официальными лицами нашего музея и подписал соглашение о проведении совместной выставки.

В связи с этим в рамках совместного проекта «Традиционный шаманизм, медицина и развивающаяся культура» решено организовать совместную выставку осенью 2023 года в Монгольском национальном музее.

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