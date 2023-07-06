Путин не намерен «мочить» Пригожина, - Лукашенко

Лукашенко, Путин и Пригожин.

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не «замочат» в России, сообщается на сайте президента Белоруссии.

По информации Лукашенко, Пригожин «абсолютно точно» находится на свободе. «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» где-то… Нет, этого не будет»,— сказал белорусский лидер в общении с журналистами.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Путин знает Евгения Пригожина еще с Санкт-Петербурга.

«Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я. Я его просто видел при организации тех или иных мероприятий. Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали. И у них были очень добрые отношения друг с другом. Может быть, даже больше, чем добрые», - сказал белорусский президент.

Последний раз Лукашенко связывался с Пригожиным накануне, 5 июля. Они обсуждали дальнейших действий по ЧВК «Вагнер». Пригожин, по словам Лукашенко, заявил о желании «работать во имя России, во благо России» и «выполнять свой долг до конца, так, как мы договоримся и будет принято решение соответствующими органами власти».

«А что касается «предатели», «изменники» и прочее — это была первая реакция президента Путина утром в субботу. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри»,— добавил белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, ослабил ли Владимира Путина марш вагнеровцев, Лукашенко подчеркнул: «Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. В такой ситуации любой президент, наоборот, активизируется, собирается. Путин тем более».

Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении «марша справедливости». Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована примерно за сутки при посредничестве Александра Лукашенко. По условиям соглашения Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию, российские власти обязались закрыть уголовное дело о мятеже и не преследовать бойцов ЧВК. Последние могут подписать контракт с Минобороны РФ, уйти в Белоруссию или вернуться к семьям. 6 июня Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» вернулся из Белоруссии в Россию, а его бойцы — в свои лагеря.