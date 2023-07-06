В Германии и Нидерландах по подозрению в терроризме задержали 9 уроженцев Центральной Азии, среди них граждане Кыргызстана

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CentralAsia (KG) - Полицейские Германии и Нидерландов задержали 6 июля по подозрению в терроризме девятерых выходцев из стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

Семеро подозреваемых были задержаны в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ. Среди них — гражданин Туркменистана Ата А., кыргызстанец Аброрджон К. и пятеро граждан Таджикистана: Мухаммадхужа А., Нуриддин К., Джамшуд Н., Саид С., Рабони З.

В ордерах на их арест говорится, что подозреваемые давно знают друг друга и разделяют радикальные исламские взгляды. Весной 2022 года они почти одновременно прибыли в Германию из Украины. В конце июня того же года объединились, чтобы сформировать террористическую организацию с целью проведения в Германии громких терактов в духе «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ).

Задержанные контактировали с членами регионального отделения ИГ «Исламское государство — провинция Хорасан» (ИСПК), находящимися за границей. Чтобы реализовать свой план, подозреваемые подбирали цели в Германии, осматривали возможные места преступления и пытались добыть оружие. Все, кроме Аброржона К., собирали деньги и неоднократно переводили их ИГ.

С задержанными поддерживал связь живущий в Нидерландах 29-летний гражданин Таджикистана. Местная полиция подозревает, что он является членом ИГ и получил приказ подготовить теракт.

«Хотя его планы еще не были конкретными, но они были достаточно серьезными, чтобы вмешалась прокуратура Нидерландов», — отметили в пресс-службе голландского надзорного органа.

Полиция Нидерландов арестовала таджикистанца в Эйндховене, его жену – 31-летнюю кыргызстанку, которая также подозревается в подготовке к совершению теракта, – в Бреде. Они находятся в камерах предварительного заключения, общаться им разрешено только со своими адвокатами.

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