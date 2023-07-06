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Украинские войска продвигаются на север и к югу от Бахмута, - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает «Страна.ua».

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

«Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей», - сказал спикер.

В Генштабе добавили, что войска РФ оказывают мощное сопротивление, активно применяют резервы, несут большие потери, продолжаются тяжелые бои.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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