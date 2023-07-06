В Узбекистане завершилось досрочное голосование на выборах президента

CentralAsia (UZ) - С 28 июня по 5 июля в Узбекистане проходило досрочное голосование на выборах президента страны, сообщает Kun.uz.

По данным ЦИК, по состоянию на 1 июля правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 10 1031 – проголосовал за рубежом.

Для досрочных выборов было организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах при дипломатических и других представительствах Узбекистана.

Досрочное голосование на выборах президента, которые состоятся 9 июля текущего года, началось 28 июня. Досрочное голосование продлилось до 5 июля.

Граждане, которые не могут находиться по месту жительства в день выборов президента, имеют право проголосовать досрочно.