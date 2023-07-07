Выздоравливающий Папа Римский поедет в Монголию, подтвердил Ватикан

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск отправится в Монголию в конце августа, подтвердил Ватикан в четверг, указывая на то, что его здоровье достаточно хорошо улучшается после операции, чтобы он мог отправиться в самый отдаленный район, который он когда-либо посещал.

Ватикан опубликовал подробное расписание на период с 31 августа по сентябрь. 4 поездка, знак того, что теперь визит можно было отменить только по крайним причинам.

86-летний Франциск, который в прошлом месяце провел девять дней в больнице после операции по удалению грыжи живота, должен посетить Португалию со 2 по 4 августа. Он отдыхает в июле, традиционном для Ватикана праздничном месяце.

Франциск проведет все свое время в Монголии в Улан-Баторе, столице огромной страны, где проживает всего около 1300 католиков, меньше, чем в большинстве приходских церквей во многих местах.

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