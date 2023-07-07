Акции Petro Matad взлетели после того, как геологоразведчик получил разрешение на открытие нефти в Монголии

CentralAsia (MNG) - Акции Petro Matad Limited (AIM:MATD, OTC:PRTDF) выросли почти на 60% в ходе ранних сделок в четверг, когда исследователь получил новое разрешение от властей Монголии.

Компания, которая более десяти лет стремилась добывать нефтяные ресурсы на монгольских просторах, сообщила инвесторам, что Кабинет правительства Монголии утвердил сертификацию зоны разработки Блока XX, включая месторождение нефти Heron, принадлежащее фирме.

Он сертифицирует блок XX как землю специального назначения и дает Petro Matad законное право доступа ко всей территории с целью разведки и разработки углеводородов, отметили в компании.

«Этот важный шаг предстоял очень давно, но теперь он дает компании твердую юридическую позицию для выполнения утвержденного плана развития Heron и изучения его захватывающего потенциала», — сказал генеральный директор Майк Бак.

«Я хотел бы поблагодарить всех наших акционеров и, в частности, тех, кто работает с Petro Matad уже несколько лет, за их терпение во время этого затянувшегося процесса сертификации».

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