Китайско-монгольский пограничный порт обработал рекордный объем грузов в первом полугодии

CentralAsia (MNG) - Общий объем грузов, обработанных портом Ганцмод, крупнейшим автомобильным портом на границе Китая и Монголии, в первой половине этого года превысил 17 миллионов тонн, сообщила администрация порта в четверг.

С января по июнь порт обработал в общей сложности почти 17 млн тонн грузов, что на 200,26% больше в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня, сообщила администрация порта, объяснив этот рост разумным и оптимизированным таможенным оформлением.

Среди этих товаров импорт угля составил около 15,78 млн тонн, что на 222,71% больше, чем в прошлом году, а импорт рафинированного медного порошка составил 434,700 тонн, что на 6,43% больше, чем в прошлом году.

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