Компания OceanGate приостановила все экспедиции после потери батискафа «Титан»

CentralAsia (CA) - OceanGate, компания—оператор затонувшего батискафа «Титан», в котором в Атлантическом океане в июне погибли пять человек, включая ее главу Стоктона Раша, объявила о приостановке проведения всех экспедиций. Объявление размещено на сайте OceanGate одной красной строчкой, когда оно появилось — неясно. AFP пишет, что это произошло 6 июля.

«OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции»,— говорится на сайте компании. Компания не предоставила никаких подробностей. Власти США и Канады продолжают расследовать причину имплозии, в результате которой погибли все находившиеся в батискафе.

18 июня с радаров пропал батискаф OceanGate под названием «Титан», который отправился к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

Батискаф искали четыре дня, в итоге его обломки нашли примерно в 200 метрах от «Титаника» 22 июня. OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. В Береговой охране США заявили, что Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. 29 июня в районе места, где нашли обломки «Титана», были обнаружены «предполагаемые человеческие останки».

Батискаф «Титан» длиной 6,7 м должен был без проблем спускаться на глубину до 4 тыс. м. Стоимость путешествия на нем на одного человека составляла $250 тыс. Эксперты пришли к выводу, что аппарат раздавило высокое давление.