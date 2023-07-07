В Узбекистане при Нацгвардии создадут охранную службу на самообеспечении

CentralAsia (UZ) - При Главном управлении охраны Национальной гвардии Узбекистана планируется создать охранно-патрульную службу, сотрудники которой могут быть наняты аффилированными с государством организациями, а также физическими и юридическими лицами. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, опубликованном для общественного обсуждения.

Планируется, что новое подразделение будет находиться на самообеспечении, то есть, выделение средств из госбюджета на организацию не предполагается.

Нацгвардии поручено разработать и утвердить тарифы на услуги охранно-патрульной службы.

Как отмечено в проекте, служба создается для обеспечения оперативного воздействия на складывающуюся криминогенную и социальную обстановку, расширения прав и возможностей органов местного самоуправления по привлечению дополнительных сил и средств для обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью.

Охранно-патрульную службу планируется создать в ряде районов на основе добровольных договоров с органами государственного и хозяйственного управления, органами местного самоуправления и иными организациями, а также физическими и юридическими лицами.

В число основных задач службы входят поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории, указанной в договоре; своевременное выявление, предупреждение и устранение противоправных действий в районе патрулирования; охрана объектов и имущества по договору.

Судя по представленной информации, речь идет о создании частного охранного предприятия (ЧОП) при госструктуре.

Сотрудникам нового ведомства планируют предоставить очень широкий круг полномочий, схожий с функциями штатных подразделений Национальной гвардии. В частности, они получат:

доступ к информационным системам и базам данных органов внутренних дел, а также других министерств, государственных комитетов и ведомств для выполнения задач, возложенных на Национальную гвардию;

право проверять документы должностных лиц и граждан, в том числе документы, удостоверяющие личность, проводить личный досмотр (обыск), досмотр предметов, транспортных средств и перевозимых грузов, в том числе досмотр с применением технических и иных средств контроля;

право применять физическую силу, специальные средства и табельное оружие в случаях, предусмотренных законодательством и в установленном порядке.