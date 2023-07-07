Штормовое предупреждение объявлено во всех регионах Казахстана

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CentralAsia (KZ) - В «Казгидромете» объявили штормовые предупреждения в Астане, Алматы и 17 областях страны на 7 июля.

В Астане 7 июля утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области 7 июля ночью на востоке, днем на юге, севере, востоке ожидается гроза. Днем на юге, востоке, севере области ожидается град. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Алматинской области 7 июля в горных районах ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области ожидается гроза, днем в горных районах области ожидается град. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. В Конаеве 7 июля днем ожидается гроза.

В Жетысуской области 7 июля днем в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, град. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 7 июля утром и днем ожидается гроза.

В Карагандинской области 7 июля днем на севере, востоке ожидаются гроза, град. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 7 июля днем ожидается гроза.

В Туркестанской области 7 июля в горных и предгорных районах ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается гроза, шквал. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Улытауской области 7 июля на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области 7 июля утром и днем на севере, востоке ожидается гроза, град. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере ожидается высокая пожароопасность, днем на юге, в центре области ожидается сильный дождь. Ночью на юге области, днем на большей части гроза. Днем на юге, в центре области град, шквал. В Павлодаре 7 июля днем ожидается сильный дождь, гроза, град.

В Жамбылской области 7 июля днем в горных районах ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 7 июля ожидаются гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 7 июля днем на большей части ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юго-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 7 июля днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Кызылординской области и Кызылорде 7 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области 7 июля на севере, востоке, юге ожидаются гроза, днем град. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области 7 июля на севере и востоке ожидаются гроза, днем град. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области 7 июля днем на юге сохраняется сильная жара 35-39 градусов, также сохраняется черезвычайная пожарная опасность. Днем 7-9 июля на юге области ожидается очень сильная жара 42 градуса, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области 7 июля ночью на северо-западе, днем на севере, северо-востоке ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 7 июля днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В Мангистауской области 7 июля днем на большей части ожидается сильная жара 38-42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области 7 июля днем на севере и востоке ожидается гроза, град, шквал. В Петропавловске днем ожидается гроза, град.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях днем 7-9-10 июля ожидается очень сильная жара 42-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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