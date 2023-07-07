В Нью-Йорке более 80 человек получили ранения из-за столкновения двух автобусов

CentralAsia (CA) - Более 80 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Двухэтажный экскурсионный и городской автобусы столкнулись на перекрестке на Манхэттене. Как сообщили в пожарной службе, никто из пострадавших не получил серьезных ранений. По информации CBS News, у большинства порезы и синяки, у некоторых есть подозрения на травмы головы и шеи. 18 пострадавших госпитализировали.

По предварительной версии, виновник аварии — водитель экскурсионного автобуса. Президент транспортной компании New York City Transit Ричард Дэйви заявил журналистам, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора.