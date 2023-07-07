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SpaceX Илона Маска запустит спутниковый интернет в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Согласно заявлению правительства, опубликованному в пятницу, Монголия одобрила две специальные лицензии для SpaceX Илона Маска на деятельность в качестве поставщика услуг с использованием низкоорбитальных спутников.

Правительство Монголии заявило, что миллионы интернет-пользователей в Монголии смогут получить доступ к высокоскоростному интернет-соединению через Starlink, службу спутниковой связи, управляемую SpaceX.

Starlink построила быстрорастущую сеть из более чем 3500 спутников на низкой околоземной орбите, которые могут обеспечить связь в отдаленных районах.

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