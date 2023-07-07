Президент Монголии принял спикера Лок Сабха Индии Ома Бирлу

CentralAsia (MNG) - Сегодня Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял спикера Лок Сабха Индии Ома Бирлу. Об этом сообщает пресс-служба президента Монголии.

Президент подчеркнул, что Монголия придает первостепенное значение отношениям «стратегического партнерства», которые Монголия развивает с Индией, «духовным соседом», «третьим соседом» и важным партнером в регионе. Отметив, что наши отношения и сотрудничество в основном развиваются в сферах безопасности, обороны, образования и культуры, он подчеркнул свою решимость активно работать в сферах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и здравоохранения. Президент выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимной поддержки и сотрудничества двух стран в рамках ООН и других международных организаций.

Кроме того, он поздравил Республику Индия с успешным председательством в ШОС и G-20 и пригласил индийскую сторону принять участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая пройдет в Монголии в 2026.

Спикер Лок Сабха Ом Бирла передал приветствие Президента Индии Драупади Мурму Президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и выразил готовность к расширению и развитию отношений и сотрудничества с Монголией на всех уровнях. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества в направлении наращивания регионального сотрудничества в борьбе с изменением климата и опустыниванием в рамках национальных движений «Миллиард деревьев» и «Продовольствие и безопасность», инициированных Президентом.

Стороны высоко оценили совместную организацию монголо-индийских полевых учений сил специального назначения «Nomadic Elephant» и международных миротворческих учений «Khaan Quest». Кроме того, они подтвердили свою поддержку ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода, символа сотрудничества между двумя странами, в установленные сроки.

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