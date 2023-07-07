Спикер Лок Сабха Индии Ом Бирла находится с официальным визитом в Монголии

CentralAsia (MNG) - Вчера вечером, спикер Лок Сабха Индии Ом Бирла прибыл в Монголию.

Сегодня Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял на площади Сухэ-Батор спикера Лок Сабха, Нижней Палаты Парламента Индии Ом Бирла, находящегося с официальным визитом в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба Великого Государственного Хурала Монголии.

Отдав дань уважения памятнику Великого Чингис хаана, спикер парламента Занданшатар вместе с почетным гостем направился в зал государственных церемоний и почестей, где Ом Бирла оставил запись в Книге почетных гостей. Затем Занданшатар и Ом Бирла сфотографировались на память.

В эти часы в Государственном дворце проходят официальные переговоры между Председателем Великого Государственного Хурала Занданшатаром Гомбожавом и Спикером Лок Сабха Индии Ом Бирлой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения