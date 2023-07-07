Завершилась весенняя очередная сессия ВГХ Монголии 2023 года

CentralAsia (MNG) - На общем заседании весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала (ВГХ) 2023 года сегодня (07.07.2023) обсужден проект постановления Великого Государственного Хурала «О мерах, которые необходимо принять в связи с внесением изменений в Конституцию Монголии». Об этом сообщает пресс-служба парламента Монголии.

Мнения и выводы по обсуждению проекта постановления на заседании Постоянной комиссии по государственному развитию представил член Великого Государственного Хурала и министр юстиции Нямбаатар Хишгээ.

Нямбаатар Хишгээ

В целях улучшения возможности анализа законопроектов и проведения юридических исследований, а также расширения организации парламентского исследовательского офиса в проект включены сроки, бюджет и стоимость передачи здания Национального института юстиции Секретариату Великого Государственного Хурала.

В связи с мнением Постоянной комиссии выступил член Великого Государственного Хурала Батсуурь Жамба, который выразил мнение, что Великий Государственный Хурал не должен влиять на самостоятельную и профессиональную деятельность юристов и исследователей.

Постановление Великого Государственного Хурала «О мерах, принимаемых в связи с внесением изменений в Конституцию Монголии» было одобрено большинством присутствовавших на заседании членов Великого Государственного Хурала.

Завершилась весенняя очередная сессия ВГХ 2023 года

Затем спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав зачитал окончательные проекты утвержденных законов и постановлений.

Так завершилась очередная весенняя сессия Великого Государственного Хурала этого года.

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