Завершилась весенняя очередная сессия ВГХ Монголии 2023 года

CentralAsia (MNG) - На общем заседании весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала (ВГХ) 2023 года сегодня (07.07.2023) обсужден проект постановления Великого Государственного Хурала «О мерах, которые необходимо принять в связи с внесением изменений в Конституцию Монголии». Об этом сообщает пресс-служба парламента Монголии.
Мнения и выводы по обсуждению проекта постановления на заседании Постоянной комиссии по государственному развитию представил член Великого Государственного Хурала и министр юстиции Нямбаатар Хишгээ.
В целях улучшения возможности анализа законопроектов и проведения юридических исследований, а также расширения организации парламентского исследовательского офиса в проект включены сроки, бюджет и стоимость передачи здания Национального института юстиции Секретариату Великого Государственного Хурала.
В связи с мнением Постоянной комиссии выступил член Великого Государственного Хурала Батсуурь Жамба, который выразил мнение, что Великий Государственный Хурал не должен влиять на самостоятельную и профессиональную деятельность юристов и исследователей.
Постановление Великого Государственного Хурала «О мерах, принимаемых в связи с внесением изменений в Конституцию Монголии» было одобрено большинством присутствовавших на заседании членов Великого Государственного Хурала.
Затем спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав зачитал окончательные проекты утвержденных законов и постановлений.
Так завершилась очередная весенняя сессия Великого Государственного Хурала этого года.