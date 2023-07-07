Несколько районов Улан-Батора находятся в состоянии повышенной готовности из-за наводнения

Проливные дожди вызвали наводнения в Улан-Баторе // Munkhbaatar Videographer

CentralAsia (MNG) - Проливные и непрерывные дожди в предыдущие дни привели к значительному повышению уровня воды в реке Сэлбэ и последующему прорыву противопаводковой дамбы. Это привело к затоплению многочисленных квартир и кварталов вдоль побережья.

В настоящее время восемь населенных пунктов находятся в состоянии повышенной готовности из-за наводнения. Приток воды в здания привел к отключению электричества, что усугубило ситуацию. Кроме того, на территории лагеря возникла опасная ситуация из-за обрушения опор электропередач.

К 14:00 6 июля около 30 000 потребителей, подключенных к 702 подстанциям в шести районах центра города, были отключены от электроснабжения в качестве меры предосторожности против потенциальных рисков. С 09:00 сегодняшнего дня коллектив из 213 человек, а также более 40 машин и механизмов работают над устранением ситуации.

Несмотря на вчерашние попытки заполнить прорванную плотину значительным количеством грязи, сегодня она снова прорвалась, что привело к постоянному повышению уровня паводковых вод.

Губернатор столицы Сумьяабазар Долгорсурэн заявил о необходимости увеличения стока реки за счет сноса небольших мостов. Премьер-министр дал конкретные обязанности и указания по преодолению кризиса.

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