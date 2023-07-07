Украинские войска достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины опубликовал оперативную информацию о российских военных действиях на 7 июля. Ведомство сообщило о «частичном успехе» в районе Клещеевки, что южнее Бахмута.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на флангах, выбивая войска РФ с ранее «захваченных» рубежей, идут тяжелые бои.

РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

На Лиманском направлении за минувшие сутки российскиевойска при поддержке авиации безуспешно пытался вытеснить ВСУ с позиций западнее Кармазиновки.

На Авдеевском направлении РФ наступает в районе Первомайского, наносятся авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки.

На Марьинском направлении были атаки в районе Марьинки и авиационный удар у Красногоровки. Идут тяжелые бои.