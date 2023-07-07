Умеренно тёплая погода в Узбекистане сохранится и на выходных

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CentralAsia (UZ) - В пятницу по Узбекистану сохранится относительно прохладная погода, которая установилась с начала рабочей недели, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха будет в пределах +31…+36 градусов Цельсия, по югу — до +40. По центральным и восточным районам во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза.

В субботу и воскресенье по стране ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Температура воздуха начнёт повышаться, но по большей части территории ещё сохранится в оптимальных для июля значений — +33…+38 градусов и лишь по крайнему югу будет в пределах +39…+41.

В отдельных предгорных и горных районах возможны кратковременные грозовые дожди.

Местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте 7 июля небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза, с усилением ветра до 10−12 м/с. Температура воздуха — в пределах +31…+33 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Днём температура ожидается в пределах +34…+37 градусов.