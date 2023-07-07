Сильная жара ожидается на западе и в центре Казахстана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три на западе и в центре Казахстана ожидается очень сильная жара, предупреждает Казгидромет.

Начиная с субботы на западе, в воскресенье и понедельник на северо-западе, в понедельник в центре Казахстана будет до 43 градусов, говорится в прогнозе синоптиков.

Между тем восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики, отметили в Казгидромете.

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