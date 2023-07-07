экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане на теплостанции МАЭК снова отключился энергоблок

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане вечером 6 июля на тепловой электростанции МАЭК повторно отключился энергоблок №1, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что причина отключения была та же, что и 3 июля, – резкое увеличение подпитки на котле.

«В настоящее время персонал ТЭС ведёт подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется начать после 00:00 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Ремонт планируют завершить до 00:00 9 июля.

3 июля на ТЭС МАЭК произошла вынужденная остановка энергоблока, которая привела к отключению электроэнергии в Атырауской и Мангистауской областях. 6 июля ремонтные работы энергоблока завершили, рано утром его включили в работу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com