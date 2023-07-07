В Казахстане на теплостанции МАЭК снова отключился энергоблок

CentralAsia (KZ) - В Казахстане вечером 6 июля на тепловой электростанции МАЭК повторно отключился энергоблок №1, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что причина отключения была та же, что и 3 июля, – резкое увеличение подпитки на котле.

«В настоящее время персонал ТЭС ведёт подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется начать после 00:00 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Ремонт планируют завершить до 00:00 9 июля.

3 июля на ТЭС МАЭК произошла вынужденная остановка энергоблока, которая привела к отключению электроэнергии в Атырауской и Мангистауской областях. 6 июля ремонтные работы энергоблока завершили, рано утром его включили в работу.

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