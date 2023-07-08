Руководители крупнейших мировых банковских и финансовых учреждений прибудут в Монголию

CentralAsia (MNG) - Главы более 10 крупнейших мировых компаний, включая BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs, примут участие в Монгольском экономическом форуме.

Монгольский экономический форум-2023 стартует в это воскресенье. В рамках «Года посещения Монголии» Форум пройдет в преддверии Национального фестиваля Наадам, 9-10 июля.

Секретарь Монгольского экономического форума-2023, Ганхуяг Чулуун сказал: «Этот форум совпадает с экономическим ростом. Возможно, этот форум показывает, что правительство и частный сектор вместе дают результаты. Расходы, связанные с организацией форума, берет на себя частный сектор. Также форум проводится в теплую погоду, перед монгольским фестивалем. Объявлено «Добро пожаловать в Монголию», и особенным является то, что он проводится под этим лозунгом, когда прибывают международные СМИ».

Ганхуяг Чулуун

Наша страна ежегодно с 2010 года проводит Экономический форум. На предыдущих форумах обсуждались экономические проблемы Монголии и пути их решения, но на этот раз форум более ориентирован на внешний мир. Приглашены крупнейшие инвесторы, сообщил министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд и заместитель министра Тувдэндорж Гантөмөр.

Для участия в Монгольском экономическом форуме-2023 зарегистрировано около 1700 гостей и представителей различных компаний, из них 700 представителей частного сектора и ученых, 500 иностранных инвесторов и должностных лиц.

В мероприятии примут участие руководители, директоры и инвесторы более 10 крупных международных банковских и финансовых учреждений, таких как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Ведущие мировые медиа-агентства, такие как CNN, Bloomberg, Al Jazeera, ABC News и Financial Times, будут освещать это событие. Поэтому, подчеркнул Хурэлбаатар Чимэд, наша страна должна максимально использовать эту возможность, ведь в Форуме принимают участие различные высокопоставленные лица.

На форуме правительство Монголии представит мероприятия по возрождению экономики и реформам, а также экономические проекты, запланированные к реализации. В частности, иностранцы будут проинформированы о правовых и управленческих реформах инвестиционной и деловой среды.

Форум предоставит инвесторам возможность получить последнюю информацию об экономических событиях в Монголии, изучить потенциальные возможности партнерства для будущих проектов и принять участие в дискуссиях с ключевыми политиками. Кроме того, на Форуме будут затронуты и другие актуальные темы, например роль Монголии в глобальной цепочке поставок, ее участие в региональной торговой интеграции и потенциал Монголии как делового центра региона.

источник: Middle Asian News

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