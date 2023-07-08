Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО

CentralAsia (CA) - В Анкаре завершилась встреча президентов Турции и Украины, передает 8 июля Анадолу.

После завершения встречи президенты провели совместную пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил особую важность продления соглашения о Черноморской зерновой инициативе.

«За год по зерновому коридору перевезено 33 млн тон продуктов. Срок этого соглашения истекает 17 июля. Сейчас очень важно добиться продления соглашения. Турция продолжает свои усилия в этом направлении. Важно продолжить эту инициативу сроками от двух до трех месяцев. В целом мы стараемся обеспечить поставки продуктов в мировые рынки сроком на 2 года. Турция надеется на продление Черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Мы будем стремиться к продлению зернового коридора на два года».

Президент добавил, что Турция продолжает поддерживать Украину. По его словам, Турция продолжит усилия по достижению мира между Украиной и Россией.

«Мы с самого начала конфликта продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставив конкретную помощь во многих областях - в политической, экономической, в сфере безопасности. Мы были и страной, которая прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права», - заявил президент Эрдоган.

Эрдоган также коснулся вопроса приема Украины в НАТО:

«Украина несомненно заслуживает членство в НАТО», - сказал президент Турции.

Глава турецкого государства подчеркнул, что основной задачей является достижение мира между Украиной и Россией. Он ответил на вопрос журналиста о возможном обмене пленными между Украиной и Россией следующими словами:

«Усилия в этом направлении продолжаются. Мы сегодня с президентом Зеленским обсудили эту тему, В следующем месяце г-н Путин также посетит Турцию, у нас будет возможность обсудить этот вопрос».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Эрдогана и турецкий народ за поддержку.

«Основная тема - безопасность в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен Турции за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и нашей формулы мира. В основе этого стоит защита наших стран, наших людей и интересов».

Касаясь зерновой сделки, Зеленский отметил, что Киев выступает за то, чтобы зерновая сделка была продлена на большой срок, при этом ее судьба не должна зависеть от позиции одного государства.

Украинский президент также заявил, что «должны быть разные коридоры», уточнив, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.