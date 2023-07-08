Польша начала переброску военных и техники к границе с Белоруссией, - СМИ

CentralAsia (CA) - Польша решила усилить военное присутствие на востоке страны (граница с Белоруссией и Россией), сообщает Polsatnews со ссылкой на пресс-службу Генерального командования страны.

«Мы укрепляем свое присутствие в Восточной Польше. 1 тыс. солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад переместятся на восток Польши», — сказано в сообщении.

Войска направятся в Подляшье — регион у белорусской границы. Переброска намечена на 8 июля, поэтому польских водителей предупредили о движении военных колонн по дорогам страны в этот день.

Это уже второе за июль усиление польско-белорусской границы со стороны Варшавы. В начале месяца МВД страны решило направить туда 500 полицейских «в связи с напряженной ситуацией». Он уточнял, что эта группа присоединится к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военных, обеспечивающих безопасность этой границы Польши.

Польша начала укреплять свои восточные границы в связи с тем, что в Белоруссию могут передислоцироваться силы ЧВК «Вагнер». Президент страны Анджей Дуда указывал, что это «негативный сигнал» для Варшавы. Белорусское Минобороны отмечало, что предложило для вагнеровцев несколько бывших военных городков и палаточный лагерь, но пока вопрос не решен окончательно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии в ее адрес на защиту встанут и регулярная армия, и ЧВК «Вагнер», если они будут в республике.