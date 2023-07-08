CNN: Почему Байден считает, что Украина не готова вступить в НАТО?

CentralAsia (CA) - Президент Джо Байден заявил в пятницу корреспонденту CNN Фариду Закарии, что впервые предоставить Украине кассетные боеприпасы было «трудным решением», но в конечном итоге он был убежден отправить спорное оружие, потому что Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления против России.

Белый дом объявил в пятницу, что президент одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине, что является последним случаем, когда США предоставили Киеву оружие, которое они изначально сопротивлялись отправке в войну.

«Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями на Холме», — сказал Байден, добавив: «У украинцев заканчиваются боеприпасы».

Кассетные боеприпасы, которые США отправят в Украину, будут совместимы с предоставленными США 155-мм гаубицами — ключевым артиллерийским орудием, которое позволило Украине отвоевать территорию за последний год.

Байден сказал Закарии, что кассетные боеприпасы отправляются в качестве «переходного периода», пока США не смогут производить больше 155-мм артиллерийских орудий.

«Это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало», — сказал Байден. «И вот, что я в итоге сделал, я воспользовался рекомендацией министерства обороны — не навсегда, а с учетом этого переходного периода, пока мы получаем еще 155 единиц оружия, этих снарядов, для украинцев».

Более 100 стран, включая Великобританию, Францию ​​и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах. Но США и Украина не подписали запрет.

«Они пытаются пройти через эти траншеи и не дать этим танкам катиться. Но это было непростое решение», — сказал Байден. «Мы не подписали это соглашение, но мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить его сделать это».

Он добавил: «Но главное, у них сейчас либо есть оружие, чтобы остановить русских — не дать им остановить украинское наступление через эти районы, — либо нет. И я думаю, что они нуждались в них».

Решение предоставить кассетные боеприпасы принимается в критический момент войны, поскольку украинцы изо всех сил пытались добиться больших успехов в своем контрнаступлении против России.

В воскресенье Байден отправляется в Европу с недельной поездкой, в том числе на саммит НАТО в Литве, где война России против Украины, а также стремление Киева вступить в НАТО являются ключевыми вопросами саммита.

Перед этой поездкой Байден сказал Закарии, что «война России на Украине должна закончиться, прежде чем альянс сможет рассмотреть вопрос о присоединении Киева к своим рядам».

Байден сказал, что, хотя членство Украины в НАТО было преждевременным, США и их союзники по НАТО продолжат обеспечивать президента Владимира Зеленского и его силы безопасностью и оружием, которые им необходимы, чтобы попытаться положить конец войне с Россией. Стремление Зеленского к членству в НАТО будет одним из ключевых вопросов, вырисовывающихся на встрече.

«Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли вводить Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны», — сказал Байден. «Например, если вы это сделали, то вы знаете — и я имею в виду то, что я говорю — мы полны решимости задействовать каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если война продолжается, то мы все на войне. Мы воюем с Россией, если это так».