Было – стало. Как изменилась Астана за последние полвека? Фото

// Informburo.kz

CentralAsia (KZ) - Целиноград – Акмола – Астана: найдите отличия.

Впервые День столицы отметили в Астане в 1998 году. Накануне – 6 мая – Акмолу переименовали в Астану, а уже 10 июня отметили День города. Впервые вся страна отмечала День столицы 6 июля 2006 года. Наконец государственным праздником День столицы объявили ещё спустя два года – 18 июля 2008-го. Если считать от июня 1998-го, то в этом году Астана отмечает свой 26-й день главного города Казахстана.

Ко Дню столицы корреспондент Informburo.kz отыскала архивные фото Целинограда и Акмолы и сравнила их с нынешним обликом города.

Левый берег

Оба фото сняты со смотровой площадки монумента «Байтерек» с разницей в 20 лет. Строительство нового административного центра на Левом берегу началось в 2000 году. Через два года был построен «Байтерек».

В 2003 году сдано здание Министерства транспорта и коммуникаций – «Зажигалка», а в 2004-м открылась резиденция президента Акорда, здания Верховного суда и мажилиса парламента РК.

Одно из самых узнаваемых мест в столице – бывшее здание «КазМунайГаза», построенное в 2002 году. В настоящее время там располагаются разные компании и ведомства, в том числе Министерство энергетики.

Вдоль бульвара «Нуржол» стоят ЖК «Северное сияние» (2008 год постройки), здание КТЖ (2009 год), «Казмедиа центр» (2011 год) и ЖК «Изумрудный квартал» (2011 год). За зданием «Казмунайгаза» в 2010 году был построен торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр», а рядом с ним в 2013 году – театр «Астана Опера».

В 2006 году за зданием Министерства иностранных дел находился дачный массив. В наши дни улица Сарайшык застроена многоэтажками, но за ними, как и прежде, расположились коттеджи микрорайона Чубары.

Здание «Триумф Астаны» было построено в 2006 году. Теперь же за ним стоят несколько жилых комплексов – Grand Opera, Sensata, «Дельфин», далее – ресторанная аллея, протянувшаяся по проспекту Туран.

Исторический центр

Проектный институт

В топонимике любого советского города всегда присутствовали объекты, связанные с именем Ильича. Вот и в бывшем Целинограде площадь перед городской администрацией называлась площадью Ленина. В 1979 году на ней возвели 16-этажное здание, в котором расположился проектный институт «Целингипросельхоз». После приобретения Акмолой статуса столицы сюда переехал парламент Казахстана. А сегодня здесь расположилась Академия государственного управления при президенте РК.

Дом Советов

Также на площади Ленина располагался Дом Советов. Здание было построено в 1964 году. После того как Акмола стала столицей, сюда въехало правительство Казахстана, сейчас работает аппарат акима во главе с Женисом Касымбеком.

Гостиница «Ишим»

На площади Ленина рядом с правительственным зданием стояли две гостиницы – «Ишим» и «Москва». Гостиница «Ишим» была построена в 1958–1960 годах. Сегодня здесь расположился отель Ramada by Wyndham.

Гостиница «Москва»

В здании гостиницы «Москва» сейчас располагаются офисы ЮНИСЕФ, ОБСЕ и Агентство по финансовому мониторингу РК.

Дворец целинников

Когда в 1961 году Хрущёв посетил Казахстан, в городе не оказалось места для проведения форума, его пришлось организовывать на скорую руку в промышленной зоне. После этого было решено построить Дворец целинников на месте кинотеатра «Родина». Здание проектировали латвийские архитекторы. В 1998 году дворец превратился в конгресс-холл, а сегодня он носит название Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.

Дом быта

Дом быта был известен среди горожан своими знаменитыми мастерскими по ремонту часов, импортной техники и обуви. В 2014 году швейцарская строительная фирма начала реконструкцию здания, которая завершилась через два года. Теперь здесь находится бизнес-центр, а рядом – памятник жертвам голодомора 1932–1933 годов.

Ресторан «Золотая нива»

В советское время считалось: если человек провёл мероприятие в «Золотой ниве», то он попросту счастливчик. Это один из старейших ресторанов города, который получил популярность ещё в 80-х годах прошлого столетия. После реконструкции он носит название «Меруерт».

Дворец торжественных обрядов

Напротив «Золотой нивы» в 1980-х годах находился Дворец торжественных обрядов, где играли свадьбы. В конце 1990-х годов здание снесли, и теперь это место «украшает» долгострой – «Республика Плаза». Проект, по замыслу архитекторов и строителей, должен был стать первым большим торгово-развлекательным центром на правом берегу реки Ишим. Однако стройку века, начавшуюся в 2015-м, никак не могут завершить.

Городская больница

В советское время на пересечении улиц Бейбитшилик и Омарова располагался Областной комитет компартии Казахской ССР, а затем – городская больница. Сейчас здание принадлежит военному суду Акмолинского гарнизона.

Дом политического просвещения

В любом уважающем себя советском городе областного значения непременно был Дом политического просвещения. Такие центры, созданные в 50-х годах ХХ века, оказывали теоретическую и методическую помощь пропагандистским кадрам КПСС. В бывшем Доме политпросвещения (появившемся ещё в целиноградский период истории города) на пересечении улиц Бейбитшилик – Жангельдина сегодня находится Департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Аграрка»

История Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина (КазАТИУ) берёт своё начало в 1950-х годах. Сейчас вуз обновил свой фасад, у главного входа поставили памятник Сейфуллину. Здесь часто назначают встречи друг другу студенты столичного аграрного вуза.

Дворец молодёжи

Его задумывали изначально под названием «Дом молодёжи». Стройка на этом месте началась в начале 1960-х годов при поддержке первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Но после его ухода с поста проект заморозили, завершить строительство удалось только в 1974 году. Долгожданный дом сразу же переименовали во дворец.

Гостиница «Турист»

Напротив Дворца молодёжи по-прежнему стоит гостиница «Турист». Это здание-долгожитель за все годы не поменяло ни своего облика, ни названия, хотя его построили почти 40 лет назад – в 1984 году.

Кинотеатр «Октябрь»

Сначала здание, расположенное по адресу Абая, 29, было кинотеатром, затем – рестораном «Европа Палас» и гостиницей «Ақ сұңқар». В наши дни это магазин одежды.

Дом купца Василия Кубрина

Василий Кубрин – сын крупного акмолинского купца Матвея Кубрина. После 1915 года Матвей Кубрин открыл своё представительство в Москве, а торговый дом в Акмолинске оставил сыну Василию. Тот не только продолжил дело отца, но и добился значительного успеха. Его купеческая усадьба была самой большой в городе, проектировал её московский архитектор. Она состояла из особняка в полтора этажа, флигеля с подвалом, конюшни с каретниками и каменного амбара-погреба. Во дворе усадьбы был разбит сад в английском стиле.

После революции дом национализировали. Долгое время здесь размещались городские, уездные и районные учреждения ОГПУ, НКВД и милиции. В 1960-х годах в усадьбе находились Дом пионеров и городской отдел образования, а затем – музей. Уже в современном Казахстане в здании до 2019 года располагалось посольство Украины. В настоящее время дом находится в собственности городского архива Астаны.

«Детский мир»

«Детский мир» сегодня переименован в Pucha, но, как и раньше, здесь очень много детских магазинов.

Старый вокзал

Старый железнодорожный вокзал возвели на окраине Целинограда более 60 лет назад. Сегодня строение советского времени используется как терминал, а более современное высотное, возведённое в 1990 году, выполняет функцию главного здания вокзала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения