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«Будьте осторожны», - Байден предупредил Си после встречи с Путиным

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден сказал председателю Китая Си Цзиньпину после встречи с российским президентом Владимиром Путиным «быть осторожным», поскольку Пекин полагается на западные инвестиции, передает Reuters выдержки из интервью для CNN.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — сказал Байден.

«С тех пор, как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны», - сказал президент США.

В марте Путин и Си провели двухдневные переговоры, на которых были теплые слова дружбы между Китаем и Россией и совместная критика Запада, но никаких признаков дипломатического прорыва по Украине.

Пара также участвовала в виртуальном саммите ранее на этой неделе.

В отношениях между США и Китаем наблюдается повышенная напряженность и пессимизм по вопросам национальной безопасности, включая Тайвань, войну России на Украине, растущие запреты США на экспорт передовых технологий и проводимую государством промышленную политику Китая.

Министр финансов США Джанет Йеллен в субботу продолжила визит в Китай.

На вопрос, каков был ответ Си, Байден сказал: «Он слушал и не... спорил. И, если вы заметили, он не стал вдаваться в Россию».

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