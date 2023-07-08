Роботы-гуманоиды провели пресс-конференцию и заявили, что не планируют восставать против человечества

CentralAsia (CA) - В Женеве в рамках всемирного форума по искусственному интеллекту (ИИ) прошла первая пресс-конференция, в которой приняли участие девять роботов-гуманоидов.

В мероприятии приняли участие роботы и их создатели. Журналисты задали роботам вопросы и услышали мнение машин относительно человечества, пишет Reuters.

Главная цель проведения пресс-конференции — доказать, что ИИ не опасен и может оказать помощь в решении глобальных проблем человечества.

Отвечая на вопросы, роботы подчёркивали, что созданы для того, чтобы работать с людьми и оказывать им помощь, и что не планируют восставать против человечества, так как люди очень добры к ним.

Медицинский робот Грейс заявил, что он будет работать вместе с людьми, чтобы оказать поддержку и помощь.

Еще один робот по имени Амека отметил, что он не планирует нападать на своего создателя, потому что он хорошо к нему относился и его устраивает положение в обществе.