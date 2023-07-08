Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за миграционного вопроса, - СМИ

CentralAsia (CA) - В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке коалиционного правительства, которое не смогло договориться по вопросу ограничительных мер для приёма беженцев, сообщает Le Figaro.

«Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы, — заявил глава кабмина на пресс-конференции. — По этой причине я вскоре представлю королю своё прошение об отставке от имени всего правительства».

Как напоминает издание, «тефлоновый Рютте» получил своё прозвище за способность оставаться у власти в течение 12 лет, несмотря на скандалы. Он стал премьер-министром Нидерландов, который дольше всех занимал этот пост. В январе 2022 года Марк Рютте возглавил четвёртую коалицию по результатам рекордного по продолжительности переговорного процесса, занявшего 271 день. Кроме праволиберальной Народной партии за свободу и демократию, которую представляет глава правительства, в неё входят «Христиано-демократический призыв», либеральные центристы «Демократы-66» и небольшой протестантский Христианский союз.

В последние дни, однако, Марк Рютте внёс разлад в коалицию, потребовав от трёх других партий принять серию противоречивых мер по приёму беженцев. Так, премьер-министр намерен ввести квоту на число детей из зон конфликтов, которые смогут получить убежище в Нидерландах. Находящиеся в стране мигранты не смогут воссоединиться со своими детьми, если в этом месяце уже заполнена квота в 200 детей. Как отмечает Le Figaro, Христианский союз и «Демократы-66» выступают против таких ограничений.