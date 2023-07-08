В США сообщили о переговорах с Россией по поводу обмена Гершковича, обвиненного в шпионаже

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет The New York Times со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, дискуссии по вопросу обмена заключенными с Россией продолжаются, однако обсуждения еще не привели к «четкому пути к разрешению проблемы». Он призвал к осторожности в обсуждении этого вопроса, чтобы «не подавать ложных надежд».

Ранее на этой неделе о том, что у России сохраняются контакты по обмену заключенными с США, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять возможность проведения обменов с Вашингтоном в ближайшее время.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал события в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.

Журналиста задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). Песков утверждал, что сотрудника американского издания «взяли с поличным». По версии ФСБ, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Президент США Джо Байден требовал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и тоже призвала немедленно его освободить.