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В Узбекистане начались досрочные выборы президента
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане открылись все участки для голосования на досрочных выборах президента. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома страны в Telegram.

Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего образовано около 10,8 тыс. участков, 56 из них — за пределами страны. Как сообщал ЦИК, за выборами будут наблюдать около 800 международных наблюдателей.

Либерально-демократическая партия и «Национальное возрождение» выдвинули действующего президента Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия — своего лидера Улугбека Иноятова, Экологическая партия — своего председателя Абдушукура Хамзаева, «Справедливость» — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Шавкат Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных выборов 8 мая. Это первые выборы после внесения поправок к конституции, которые продляют срок полномочий президента с пяти до семи лет. Поправки также позволяют Мирзиееву баллотироваться на третий срок.

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