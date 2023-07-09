Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Монголию. Фото

CentralAsia (MNG) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Улан-Батор с государственным визитом по приглашению президента Монголии Хурэлсух Ухнаа.
Садыра Жапарова встретили в Международном аэропорту имени Чингисхана министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном и другие официальные лица.
В рамках государственного визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Монголии, премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайном, председателем Государственного Хурала Занданшатаром Гомбожавом.
Запланировано еще несколько мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.
В рамках политики активного развития отношений и сотрудничества Монголии со странами Центральной Азии визит важен для обогащения отношений двух стран экономическим содержанием, развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, и туризм.
источник: Middle Asian News