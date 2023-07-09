экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Монголию. Фото
Предыстория: Президент Садыр Жапаров вылетел в Монголию с государственным визитом. Состав делегации

CentralAsia (MNG) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Улан-Батор с государственным визитом по приглашению президента Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Садыра Жапарова встретили в Международном аэропорту имени Чингисхана министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном и другие официальные лица.

В рамках государственного визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Монголии, премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайном, председателем Государственного Хурала Занданшатаром Гомбожавом.

Запланировано еще несколько мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.

В рамках политики активного развития отношений и сотрудничества Монголии со странами Центральной Азии визит важен для обогащения отношений двух стран экономическим содержанием, развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, и туризм.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com