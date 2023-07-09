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Пять человек погибли на севере Индии из-за сильнейших ливней за 40 лет

CentralAsia (CA) -  В индийской столице Нью-Дели выпало 153 мм осадков за 24 часа — рекордное количество с 1982 года. В столичном округе Дели одна женщина погибла при обрушении потолка в ее квартире. Еще четыре человека погибли из-за инцидентов, связанных с ливнем, в штате Раджастхан, который также находится на севере страны.

В столице Нью-Дели ливни привели к пробкам на дорогах, передает телеканал NDTV. Около 3 тыс. автомобилей застряли на одном из шоссе на северо-западе Индии, где разрушилась часть дороги. На юге страны также идут сильные дожди, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Индийский метеорологический департамент ожидает, что сильные дожди продолжатся в нескольких штатах и территориях.

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